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Пандемия COVID-19

В G20 оценили потери мирового туристического сектора в 2020 году

Они составили более 70%, отмечается в проекте финального документа встречи министров туризма

РИМ, 4 мая. /ТАСС/. Мировой туристический сектор сократился в 2020 году из-за пандемии на 73% из-за снижения туристических потоков, при этом на международном уровне потеряно 62 млн рабочих мест в секторе. Об этом говорится в проекте финального документа встречи министров туризма стран G20, прошедшей во вторник в формате видеоконференции под председательством Италии.

Как указывает агентство ANSA, в итоговом документе указывается приоритет обеспечения свободного передвижения и безопасного туризма для общего экономического восстановления. Туристический сектор является третьим по объемам мировой экономики после химической промышленности и машиностроения, указывает итальянская сторона.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
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