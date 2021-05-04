В Белом доме заявили, что у США нет свободных вакцин от коронавируса для поставки за рубеж

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что в ближайшие месяцы будут иметь в распоряжении дополнительно 50 млн доз вакцин от коронавируса, но свободных партий препаратов для поставки за рубеж пока нет. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша цель сейчас в том, чтобы сделать доступными поставки вакцины AstraZeneca, которые мы ожидаем в предстоящие несколько месяцев, - сказала она. - Мы определяем, когда сможем предоставить дозы. Сейчас у нас нет доступных доз".

"Надеемся, что 10 млн доз появятся в ближайшие недели и дополнительно около 50 млн - в ближайшие месяцы", - добавила Псаки.

По словам пресс-секретаря, администрация США продолжит рассматривать возможности по расширению поставок вакцин в мире.