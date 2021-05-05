Индекс Nasdaq продемонстрировал рекордное падение с марта на бирже Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился более чем на 1,8% к завершению торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, в последний раз такая динамика наблюдалась в марте этого года.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones повысился на 19,80 пункта (0,30%), установившись на уровне 34 133,03. Индекс S&P 500 снизился на 28,00 пункта (0,67%), до отметки 3 971,09. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 255,05 пункта (1,85%), до 13 544,67.

По мнению экспертов, такое падение котировок Nasdaq объясняется отчасти желанием инвесторов перенаправить свои средства от высокодоходных, но рискованных инвестиций в менее волатильные активы. "После драматических подъемов в первом квартале американские экономические ожидания столкнулись с реальностью, это означает, что сюрпризы больше не подразумевают только позитивных изменений. Для многих инвесторов и трейдеров некое смещение от рискованных активов к безопасным представляется разумным в такой ситуации", - приводит агентство Reuters слова Карла Шамотты, отвечающего за рыночную стратегию в компании Cambridge Global Payments.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:39 по времени Восточного побережья США (23:39 мск) цена поставок энергоносителя в июне повысились на $1,62 (2,51%), до $66,12.