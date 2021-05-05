"Несправедливо, что у нас так много денег". Чем владеют Билл и Мелинда Гейтс

Новость о разводе Билла Гейтса с женой Мелиндой вряд ли могла бы обойтись без вопроса о разделе имущества. Согласно рейтингу агентства Bloomberg, будучи совладельцем и основателем компании Microsoft, Билл Гейтс обладает капиталом $145 млрд, что делает его четвертым в списке богатейших людей планеты. При этом, даже если миллиардер отдаст половину своих денег супруге, это не слишком сильно изменит его бизнес-позиции. Разбираемся, какими активами владеет чета Гейтсов и что именно, возможно, придется делить супругам.
Самый богатый человек
Билл Гейтс стал миллиардером в 31 год. Большую часть своего состояния он заработал в качестве генерального директора, председателя совета директоров и основателя компании Microsoft. В 1993 году журнал Forbes впервые назвал его самым богатым человеком в США, в 1996–2007 и в 2009 году он становился самым богатым человеком в мире. В 2008 году, 2010–2013 годы и 2018–2019 годы находился на второй строчке в списке богатейших людей мира.
Еще в мае прошлого года состояние Гейтса оценивалось в $105 млрд. За пандемийный год он стал богаче на $40 млрд.
Как подсчитало издание Business Insider, с 2016 года Билл Гейтс увеличил свое состояние на $70 млрд.
Дома, машины и самолет
Несмотря на свои внушительные заработки, Гейтс не считается расточительным миллиардером. По его собственному признанию, единственной его "блажью" стал частный самолет, который может стоить около $40 млн. Сюда же можно добавить коллекцию дорогих автомобилей.
Официальной резиденцией Гейтсов считается суперсовременное поместье Xanadu 2.0 (отсылка к фильму "Гражданин Кейн") в штате Вашингтон. Гейтсу потребовалось семь лет и $63 млн, чтобы построить этот гигантский дом. Еще в 1988 году миллиардер приобрел этот участок за $2 млн, теперь его стоимость оценивается в $130 млн. Кроме компьютерных дисплеев на общую сумму $80 тыс. и других высокотехнологичных решений, в доме есть даже батутная комната.
В 2020 году Гейтс и его супруга купили еще один дом за $43 млн на Южном побережье Калифорнии. Его площадь составляет 540 кв. м, а внутри разместились шесть спален, бассейн и джакузи на десять человек.
Земля и ранчо
Помимо двух семейных домов, Гейтс является крупнейшим в США землевладельцем. По данным издания Land Report, всего ему принадлежит более 268 тыс. акров сельхозземель в 19 штатах, в том числе в Аризоне, Арканзасе, Луизиане и Небраске. К примеру, только в 2018 году Гейтс потратил $171 млн на покупку 14,5 тыс. акров сельскохозяйственных угодий на юге Вашингтона.
К тому же миллиардер является любителем ранчо. В 2009 году он приобрел 492 акра земли и деревенский дом в Вайоминге, который торговался по цене около $9 млн. Когда-то эта недвижимость принадлежала легендарному в США Буффало Биллу — военному, предпринимателю и шоумену. В 2013 году Гейтс купил за $8,7 млн ранчо в 228 акров во Флориде. Как писали СМИ, он решился на эту покупку из-за увлечения его дочери Дженнифер конным спортом.
В 2014 году СМИ сообщали, что семья Гейтсов купила коневодческую ферму на ранчо Санта-Фе (юг Калифорнии) площадью 229 акров. Цена покупки составила $18 млн.
Ценные бумаги
С постепенным сокращением своего участия в работе Microsoft Гейтс также уменьшал и количество своих акций в компании. Теперь ему принадлежит лишь чуть больше 1% ее ценных бумаг.
При этом в портфеле миллиардера все еще хранятся крупные доли в других организациях. Это холдинг Berkshire Hathaway, американская компания по управлению отходами Waste Management, крупнейшая в Северной Америке железнодорожная сеть Canadian National Railway, американская торговая сеть Walmart, американский производитель строительной техники Caterpillar, коммуникационная компания Crown Castle, поставщик моющих средств Ecolab, логистические компании UPC и FedEx и медико-биологическая компания Schrodinger.
Бизнес и инвестиции
Гейтс продолжает заниматься бизнесом и вкладывает деньги в различные проекты через собственную инвестиционную компанию Cascade.
По некоторым данным, он владеет почти половиной гостиничной сети Four Season Holdings. Согласно данным Wall Street Journal, Гейтс делит 95% гостиничных акций с принцем Саудовской Аравии аль-Валидом бин Талалом. Оба инвестора потратили на покупку отельного оператора $3,8 млрд, что означает, что сумма, вложенная Гейтсом может составлять около $1,9 млрд.
В 2013 году Гейтс вместе с несколькими неназванными покупателями заплатил $161 млн за отель Ritz-Carlton в Сан-Франциско. Он также владеет шикарным отелем Charles в Кембридже, штат Массачусетс.
Благотворительный фонд
"Это несправедливо, что у нас так много денег в то время, как у миллиардов людей нет ничего", — писала в 2018 году Мелинда Гейтс, отвечая на вопросы пользователей Сети.
Чтобы восстановить справедливость, в 2000 году Гейтсы создали благотворительный фонд имени себя (Bill & Melinda Gates Foundation), который жертвует миллиарды долларов на борьбу с глобальным неравенством, эпидемиями и последствиями стихийных бедствий.
Организация стала одной из самых влиятельных сил в сфере глобального здравоохранения и за последние два десятилетия вложила более $50 млрд в борьбу с бедностью и болезнями. По данным Forbes, Гейтс лично пожертвовал фонду акции Microsoft на $35,8 млрд.
Как сообщает Insider со ссылкой на представителя фонда, Билл и Мелинда останутся сопредседателями и попечителями Bill & Melinda Gates Foundation после развода.
"Клятва дарения"
В 2010 году Гейтс и Уоррен Баффет — седьмой самый богатый человек в мире — основали благотворительную организацию The Giving Pledge ("Клятва дарения"). В ее рамках они призвали миллиардеров пожертвовать больше половины своего состояния на благотворительные цели как при жизни, так и после смерти.
Сам Гейтс в будущем также намерен расстаться с большей частью своих денег. Согласно завещанию миллиардера, после его смерти все его четверо детей получат по $10 млн, а основная же часть состояния Гейтса будет перечислена в счет помощи больным и нуждающимся.
Дмитрий Беляев