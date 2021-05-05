"Несправедливо, что у нас так много денег". Чем владеют Билл и Мелинда Гейтс

Билл Гейтс стал миллиардером в 31 год. Большую часть своего состояния он заработал в качестве генерального директора, председателя совета директоров и основателя компании Microsoft. В 1993 году журнал Forbes впервые назвал его самым богатым человеком в США, в 1996–2007 и в 2009 году он становился самым богатым человеком в мире. В 2008 году, 2010–2013 годы и 2018–2019 годы находился на второй строчке в списке богатейших людей мира.

Еще в мае прошлого года состояние Гейтса оценивалось в $105 млрд. За пандемийный год он стал богаче на $40 млрд.

Как подсчитало издание Business Insider, с 2016 года Билл Гейтс увеличил свое состояние на $70 млрд.