РБК: региональные авиакомпании предупредили о рисках закрытия малых аэропортов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Региональные авиакомпании Приволжского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о рисках закрытия малых аэропортов и сокращения рейсов из-за отсутствия денег на модернизацию площадок из-за новых требований. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое в марте отправили руководители семи компаний, выполняющих рейсы по местным или межрегиональным маршрутам.

Так, в письме сообщается о рисках значительного сокращения географии полетов на местных рейсах в пределах одного региона в связи с невозможностью исполнения постановления правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, ужесточающего требования к транспортной безопасности к объектам наземной инфраструктуры, включая посадочные площадки, операторами которых преимущественно выступают сами перевозчики или муниципальные предприятия. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Оценки затрат

Как сообщили РБК в пресс-службе Минтранса, по данным на март 2021 года, реестр Росавиации насчитывает более 2,2 тыс. посадочных площадок. Стоимость их дооборудования может составить от 28,6 млрд до 110 млрд руб., следует из оценок затрат на каждый малый аэропорт в разных регионах (13-50 млн руб.), приводимых авиаперевозчиками и местными властями. В пресс-службе Минтранса утверждают, что в постановление будут внесены изменения, снижающие затраты операторов малых аэропортов за счет ранжирования аэродромов, вертодромов и посадочных площадок в зависимости от их характеристик и объемов обслуживания воздушных судов. Соответствующие изменения в постановление планируется внести до октября, уточнили в министерстве.

Как следует из письма руководителей региональных авиакомпаний премьер-министру РФ, а также обращения руководителя Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерия Остапчука в правительство Ненецкого автономного округа, модернизация одной посадочной площадки в соответствии с новыми требованиями может обойтись в сумму от 13 млн до 50 млн руб. в зависимости от транспортной доступности территории.

Так, расходы на дооборудование одной посадочной площадки в Бурятии может обойтись в 15-25 млн руб., сообщил РБК начальник отдела воздушного, водного транспорта и связи республиканского министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бато Дашиянжибон. При этом около 400 млн руб. потребуется на модернизацию 27 объектов в Забайкалье, следует из письма региональных авиакомпаний. Кроме того, по словам гендиректора Камчатского авиационного предприятия Алексея Храброва, 20-25 млн руб. необходимо для дооборудования одной посадочной площадки на Камчатке в местах с хорошей транспортной доступностью, а в труднодоступных местах эта сумма может быть выше в полтора - два раза.

Около 1,3 млрд руб. необходимо на дооснащение 99 самолетных площадок в Якутии, следует из проекта письма зампреда правительства Якутии в Минвостокразвития, подлинность которого подтвердил представитель "Полярных авиалиний".

Как заявил РБК гендиректор крупнейшей дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик, на территории России он пока не встречал посадочных площадок, удовлетворяющих новым требованиям.