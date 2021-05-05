Букингемский дворец выпустил терновый джин со сливой из Восточной Европы

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Букингемский дворец - официальная резиденция королевы Великобритании Елизаветы II - запустил производство тернового джина Sloe Gin на основе своего классического джина с добавлением сливы, поставляемой из Восточной Европы. Об этом сообщает в среду газета The Daily Telegraph.

Бутылка Sloe Gin, содержащего растительные пряности, выращенные на территории дворцового сада, объемом 500 мл продается по цене £30 ($41,6). Напиток крепостью 26 градуса пока доступен c доставкой только на территории Великобритании.

Этот напиток считается типично британским, отмечает издание. Его традиционно готовят в домашних условиях с использованием плодов, собранных с колючего кустарника, исключительно популярного для создания живой изгороди в Соединенном Королевстве. Однако, согласно заявлению представителя Royal Collection Trust (RCT), британской благотворительной организации, основанной в 1987 году королевой Елизаветой II для управления королевской коллекцией, дворец вынужден импортировать ягоды из Восточной Европы, поскольку британские не соответствуют требуемым стандартам.

По словам представителя RCT, в изготовлении новинки "используются цельные плоды, а не концентраты, а это значит, что должны быть самого лучшего качества". Терновый джин, который, как отмечается, имеет "уникальный и насыщенный вкус", изготавливается путем замачивания слив в Buckingham Palace Gin, который был запущен в продажу в июле прошлого года. Благотворительная организация надеется, как подчеркивает издание, получить значительные доходы от продаж Sloe Gin, чтобы в какой-то степени компенсировать финансовые потери, понесенные из-за пандемии вследствие закрытия для посещения туристами исторических королевских дворцов. Ожидается, что в 2020-2021 годах RCT потеряет по меньшей мере более £60 млн (свыше $83 млн).

Как сообщалось ранее, в конце ноября Елизавета II запустила производство джина на основе растительных пряностей, выращенных на территории поместья Сандрингем на востоке Англии. Напиток, получивший название Sundringham Celebration Gin, разливается компанией Whatahoot на севере графства Норфолк недалеко от усадьбы монарха. До этого наследник престола принц Уэльский Чарльз представил джин Highgrove, названный в честь своей загородной резиденции в графстве Глостершир на западе Англии.