"Азимут" запустил первый прямой рейс из Калуги в Симферополь

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" запустила прямой рейс Симферополь - Калуга - Симферополь, который будет курсировать дважды в неделю, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточняется, раньше прямых рейсов по данному направлению не выполнялось.

"Авиакомпания "Азимут" начала выполнение рейсов А4545/ А4546 Симферополь - Калуга - Симферополь", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в "Азимуте", открытия этого рейса ожидали в Калуге из-за востребованности данного направления.

По вторникам вылет из Симферополя запланирован на 16:30, посадка в Калуге - в 18:20, вылет из Калуги в 19:40, посадка в Симферополе в 21:40. По пятницам рейс будет выполняться из Симферополя в 16:30, посадка в Калуге в 18:20. Вылет из Калуги в 19:25, посадка в Симферополе в 21:20.