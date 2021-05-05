WSJ: Евросоюз представит пакет мер с целью противостояния компаниям из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Европейский союз планирует представить в среду проект правил, которые будут применяться в отношении субсидируемых государством иностранных компаний, работающих в Европе. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, новые меры могут позволить регуляторам контролировать деятельность крупных китайских компаний. В случае их одобрения 27 правительствами стран ЕС и Европейским парламентом антимонопольные органы сообщества получат полномочия для предотвращения сделок иностранных компаний при условии получения ими государственных субсидий. При невыполнении новых требований компании могут также столкнуться с серьезными штрафами, отмечает издание.

Согласно замыслу европейских чиновников, данное регулирование должно содействовать справедливой конкуренции.