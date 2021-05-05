Катар привезет на ПМЭФ-2021 одну из крупнейших делегаций в своей истории

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Делегация Катара на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году станет для арабской страны одной из крупнейших в истории ее участия в международных экономических форумах. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс со ссылкой на данные катарского медиаофиса на ПМЭФ-2021.

Катар, как сообщает Фонд Росконгресс, на форуме представят бизнесмены, высокопоставленные чиновники и политические деятели, руководители органов власти и общественных организаций. Всего в состав делегации арабской страны войдут 50 организаций.

"Столь масштабное представительство Катара на ПМЭФ-2021 - лучшее доказательство обширных перспектив сотрудничества Катара и России и желания сторон углублять и расширять отношения. Мы уверены, что наша совместная работа на этом важном форуме будет плодотворной. Надеемся на установление новых партнерских отношений и расширение торгово-экономических связей. Статус страны - гостя как нельзя лучше этому способствует", - приводит пресс-служба слова посла Катара в Москве Ахмеда бен Насера Аль Тани.

Отмечается, что в рамках деловой программы форума будут организованы обсуждения экономического, промышленного, инвестиционного, технологического, образовательного, культурного и спортивного потенциала Катара. Кроме того, крупнейшие катарские компании будут представлены в национальном павильоне ближневосточного государства, где пройдут двусторонние встречи, дебаты и круглые столы на тему взаимодействия Катара с Россией и другими странами.

Ранее посол Катара в России сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", что делегацию страны на ПМЭФ-2021 возглавит эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Он добавил, что в делегации также будут присутствовать заместитель премьер-министра, министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, министр торговли и промышленности Али бен Ахмед аль-Кувари, а также представители Qatar Petroleum и многих других крупных компаний.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.