Болсонару заявил, что США скоро объявят об отправке вакцин от COVID-19 в Бразилию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая. /ТАСС/. США могут в ближайшие дни объявить об отправке в Бразилию части имеющихся у Вашингтона доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в среду президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Возможно, [президент США Джо] Байден в ближайшие дни объявит об отправке нам вакцины <...> AstraZeneca", - сказал политик в ходе общения с журналистами. Глава государства не уточнил, о каком количестве доз идет речь, отметив, что соответствующие переговоры продолжаются.

Во вторник Байден заявил, что США рассчитывают к 4 июля передать другим странам примерно 10% имеющихся у Вашингтона доз вакцины от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты производителей AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer. Свыше 14,6 млн человек уже привились обеими дозами вакцины, еще 30,7 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (свыше 80,5 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 15 млн человек). По числу летальных исходов (более 414 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.