Объем использованных зарубежных инвестиций на Хайнане за январь-март вырос на 432,98%

ХАЙКОУ /Китай/, 6 мая. /ТАСС/. Общий объем фактически использованных иностранных инвестиций в южной китайской провинции Хайнань за первый квартал этого года превысил $555,8 млн, что на 432,98% больше показателя за аналогичный период 2020 года. Такие данные провинциального Управления коммерции публикует местная газета "Хайнань жибао" .

C января по март, указали в ведомстве, наблюдался стремительный рост числа новых предприятий с иностранным капиталом. К концу первого квартала такие предприятия в провинции были созданы с участием инвестиций из 66 стран и регионов мира. В первую пятерку по объемам капиталовложений вошли специальный административный район Гонконг (Сянган), Канада, США и остров Тайвань.

За первый квартал в общей сложности было зарегистрировано 419 новых предприятий с участием зарубежного капитала. Соответствующий показатель вырос на 525,37% в годовом выражении.

Согласно данным управления, порядка 74,6% от всего объема иностранных инвестиций на Хайнане в первом квартале было привлечено городом Хайкоу. Соответствующий показатель вырос на 385,41% в годовом выражении и составил $415 млн.