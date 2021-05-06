Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в апреле снизился до 55,2 пункта

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2021 года опустился до 55,2 пункта против 55,8 пункта в марте. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Хотя темпы роста замедлились с недавнего максимума в марте, они все еще были вторыми максимальными с августа 2020 года", - говорится в обзоре.

В IHS Markit сообщили, что число новых заказов растет четвертый месяц подряд, а темпы роста в апреле достигли максимальных показателей с августа 2020 года. Сами компании, по данным аналитиков, связывают рост с увеличением числа клиентов и отложенным спросом после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Поставщики услуг также зафиксировали увеличение новых экспортных заказов, темпы роста которых были самыми резкими с мая 2019 года. В свою очередь увеличение числа заказов вызвало усиление роста занятости.

Вместе с тем отмечается рост производственных затрат, который компании объясняют растущими ценами поставщиков, неблагоприятными изменениями курса валют и подорожанием топлива, добавили в агентстве.

Оценка и прогноз активности сферы услуг

Экономист компании IHS Markit Шиан Джонс отметила, что компании указали на дальнейшее расширение объемов производства и новых заказов в апреле на фоне усиления спроса в начале второго квартала. По ее словам, более сильный рост международных продаж также поддержал рост.

"Давление на издержки в частном секторе осталось исторически высоким, хотя и несколько смягчилось. Тем не менее компании стремились частично переложить на своих клиентов более высокие цены на сырье, поскольку затраты резко выросли. ЦБ России в апреле снова повысил ключевую учетную ставку, чтобы нейтрализовать инфляционное давление, при этом ряд участников исследования отметил в последнем исследовании более высокие затраты на импортные товары", - подчеркнула Джонс, слова которой приводятся в обзоре.