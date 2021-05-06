Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,19%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,19% и составил 3636,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,16% - до 1533,18 пункта.

К 10:15 мск индексы перешли к росту. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 645,13 пункта (+0,04%), индекс РТС рос на 0,25% - до 1 539,55 пункта.

Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,07% - до $69,01 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,08% и торгуется на уровне $65,58 за баррель.