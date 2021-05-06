Первый в Канаде проект создания "умной" электросети реализуют к 2022 году

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Энергетическое управление провинции Онтарио (Канада) одобрило проект по созданию "умной" электросети в стране стоимостью в $34 млн. Об этом сообщает Northern Ontario Business.

Отмечается, что в результате реализации проекта создания интеллектуальной электросети в Канаде будет модернизирована сеть линий электропередачи (ЛЭП), повышена эффективность ее работы, повышена экологичность электросетевой инфраструктуры. Также ожидается снижение выбросов СО2 на 2,8 тыс. тонн в год, что эквивалентно выбросам диоксида углерода 600 легковыми автомобилями или 420 домами.

Кроме того, "умные" сети помогут потребителям электроэнергии ежемесячно экономить на счетах за свет, а технология самовосстановления сети, которая будет внедрена в рамках проекта, позволит сократить продолжительность и количество отключений энергоснабжения.

Ввести проект в эксплуатацию планируется к 2022 году. Издание отмечает, что это будет первый в Канаде проект создания "умной" электросети.