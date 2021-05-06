"Автоваз" увеличил апрельские продажи в четыре раза

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Автоваз" увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке в четыре раза - до 37,9 тыс. штук по сравнению с апрелем прошлого года, говорится в сообщении автопроизводителя. При этом по сравнению с апрелем 2019 года рост составил 17,4%.

Самой продаваемой моделью стала Lada Granta (всего в апреле продано чуть более 14 тыс. авто), Vesta (11,1 тыс.) и Largus (4,3 тыс.).

В компании напомнили, что продажи новых авто в РФ "в апреле 2020 года показали самые низкие значения в современной истории в связи с введенными в стране жесткими санитарными ограничениями".

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году сократились на 5%, до 343,5 тыс. машин.