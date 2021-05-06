В России создали консорциум вузов по подготовке кадров для цифровой экономики

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Консорциум учебных заведений по подготовке кадров для цифровой экономики создан в России. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил о создании Минцифры России совместно с Университетом Иннополис консорциума образовательных организаций. Консорциум позволит унифицировать и стандартизировать основные подходы к обучению кадров для цифровой экономики, а также сформировать образовательные модули по цифровым компетенциям для преподавателей и студентов. Таким образом, государственные приоритеты, направленные на поддержку и развитие IТ-отрасли, будут учтены в образовательных программах страны", - сообщили в аппарате.

Чернышенко отметил, что консорциум должен стать действенным механизмом коммуникации между образовательными организациями. Это позволит максимально быстро обучить преподавателей и методистов, а также адаптировать цифровые образовательные модули для студентов под запрос реального сектора экономики.

"В состав консорциума уже вошли 185 организаций высшего и 101 организация среднего профессионального образования со всей России, список будет пополняться. Наш якорный вуз по подготовке кадров для цифровой экономики - Университет Иннополис - является методической базой для учебных заведений, вошедших в консорциум. На этом этапе основная задача определить текущий уровень цифровых компетенций сотрудников учебных заведений и оценить уровень знаний самих студентов. По результатам аудита будут подобраны оптимальные инструменты для обучения педагогов, а затем и студентов цифровым компетенциям, востребованным на российском рынке", - цитирует аппарат слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Обучение непосредственно студентов по обновленным программам начнется с сентября 2021 года. Модель повышения квалификации преподавателей состоит из двух этапов: сначала эксперты проводят комплексную оценку компетенций, которая включает тесты, интервью и командные мероприятия с решением IТ-кейсов. На основании полученных результатов корректируются программы предстоящих потоков обучения, в результате слушатели получают навыки, которые соответствуют их уровню цифровых знаний. На обучение приглашаются преподаватели образовательных организаций, вступивших в консорциум проекта.

"В основе методологии повышения квалификации лежит анализ текущего состояния цифровых компетенций преподавателей и методистов. В различных регионах уровень цифровой грамотности отличается, это видно по межрегиональным цифровым рейтингам. Некоторые преподаватели готовы осваивать большие данные и языки программирования, другим достаточно хорошо разбираться в стандартных компьютерных программах. Консорциум поможет зафиксировать эти различия и сформирует подходящую программу обучения для каждой группы. Проект позволит охватить все субъекты РФ, в результате в каждом регионе будут преподаватели, работающие по новым программам", - сказал замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

Расширение консорциума

Отмечается, что образовательные учреждения самостоятельно могут присоединиться к консорциуму, подав соответствующую заявку о вступлении. Обучение преподавателей и методистов проводится в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". За четыре года университет Иннополис обучит цифровым компетенциям 80 тыс. российских преподавателей и методистов - в 2021 году число слушателей достигнет 16 тыс. человек.