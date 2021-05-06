Росприроднадзор провел внеплановую проверку "Омского каучука" по распоряжению Абрамченко

ОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Росприроднадзор провел с 6 апреля по 4 мая 2021 года внеплановую проверку "Омского каучука" на негативное влияние на окружающую среду в рамках поручения вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Это следует из данных единого реестра проверок Генпрокуратуры.

"Задачей настоящей проверки является контроль за соблюдением АО "Омский каучук" обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления (за исключением радиоактивных отходов), использования и охраны водных объектов, использования и охраны земель", - говорится в документе.

Служба провела обследование используемых "Омским каучуком" зданий, сооружений, строений, помещений, земельных участков, оборудования, а также провела отборы проб с источников, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. О результатах проверки пока не сообщалось.

По поручению вице-премьера Росприроднадзор должен был внепланово проверить семь предприятий Омска и до 30 декабря 2020 года доложить правительству о результатах. На данный момент проверки завершены только на четырех предприятиях: "Омсктрансмаше", Омском НПЗ, "Омсктехуглероде", "Омскшине". Позднее сроки были продлены до 30 июля 2021 года, службе осталось проверить "ТГК-11" и "Первую грузовую компанию".

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Городе к 2024 году по майскому указу должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.