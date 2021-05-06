Медведчук заявил о глубоком финансовом кризисе украинских предприятий

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Большинство отраслей Украины по-прежнему находятся в глубоком кризисе и о восстановлении экономического роста речь пока не идет, несмотря на заверение власти о макроэкономической стабилизации и замедлении падения реального ВВП. Об этом в четверг заявил председатель политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Говоря о макроэкономической стабилизации, представители власти акцентируют внимание на замедлении падения реального ВВП, некотором улучшении ситуации в промышленности и ряде других отраслей экономики, чтобы оправдать свое преступное бездействие, непонимание происходящих процессов и, что самое главное неумение выйти из этого провала. Большинство отраслей по-прежнему находятся в глубоком кризисе, о восстановлении экономического роста речь пока не идет", - отметил Медведчук на сайте партии ОПЗЖ.

При этом, считает политик, власть фактически игнорирует ситуацию глубокого финансового провала, который переживают украинские предприятия. Как правило, уточнил Медведчук, речь идет о финансовых проблемах, с которыми столкнулся малый бизнес Украины, где во многом они порождены действиями самой власти, а именно: усилением фискального и административного давления на бизнес, бесконечными локдаунами, парализующими предпринимательскую деятельность вплоть до массовых банкротств малых предприятий, увольнения работников. "Государственная поддержка малого бизнеса оказалась ничтожной. Что касается крупных и средних предприятий Украины, то власть предпочитает не замечать тот факт, что они тоже переживают глубокий кризис", - подчеркнул депутат.

По данным Медведчука, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен ($9,4 млрд) прибыли. "Это в 1,7 раза меньше, чем за 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен (около $16 млрд) прибыли", - привел политик предварительные итоги финансового результата прошлого года Госслужбы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 602,3 млрд гривен (более $21,5 млрд), что на 2,9% меньше, чем в 2019 году, однако убытков допущено на сумму 337,9 млрд гривен ($12 млрд), то есть на 94,6% больше по сравнению с 2019 годом. Доля убыточных предприятий за январь декабрь 2020 года составила 29,2% (в то время как за январь - декабрь 2019 года - 19,5%).

"Безусловно, это глубокий финансовый провал крупного и среднего бизнеса Украины. И пока финансовое положение крупного и среднего бизнеса не стабилизировалось, говорить о преодолении экономического кризиса нет никаких оснований", - подытожил Медведчук.