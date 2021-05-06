Объем ФНБ в апреле вырос на 23 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле 2021 года вырос на 23 млрд рублей и на 1 мая составил 13,825 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина.

"По состоянию на 1 мая 2021 г. объем ФНБ составил 13,825 трлн рублей", - говорится в сообщении. На 1 апреля объем ФНБ составлял 13,802 трлн рублей.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 мая 2021 года составил 7,5% ВВП, или 8,661 трлн рублей ($116,435 млрд).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $39,844 млрд, €34,691 млрд, £8,551 млрд, 600,304 млрд японских иен, 110,565 млрд китайских юаней, 262,9 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 533,180 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 279,346 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд рублей в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 3,352 трлн рублей, в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 53,65 млрд рублей.