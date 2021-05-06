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Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2020 год

В ЦБ сообщили, что его главной темой стал анализ проведения регулятором антикризисных мер и итогов их реализации

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России направил в Госдуму годовой отчет регулятора за 2020 год, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

"Главной темой, объединяющей все разделы отчета, стал анализ проведения Банком России антикризисных мер и итогов их реализации. Документ отражает основные результаты деятельности регулятора, содержит его годовую финансовую отчетность и аудиторские заключения", - отмечается в сообщении.

Регулятор по итогам 2020 года сократил убыток до 61,5 млрд рублей с 182,6 млрд рублей годом ранее.

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