Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2020 год

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России направил в Госдуму годовой отчет регулятора за 2020 год, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

"Главной темой, объединяющей все разделы отчета, стал анализ проведения Банком России антикризисных мер и итогов их реализации. Документ отражает основные результаты деятельности регулятора, содержит его годовую финансовую отчетность и аудиторские заключения", - отмечается в сообщении.

Регулятор по итогам 2020 года сократил убыток до 61,5 млрд рублей с 182,6 млрд рублей годом ранее.