Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после проведения регламентных работ

МИНСК, 6 мая . /ТАСС/. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после планового отключения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

"6 мая в 14:48 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток. "Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок БелАЭС 7 апреля был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны. В настоящее время проходит опытно-промышленная эксплуатации первого энергоблока. 14 апреля Госатомнадзор сообщал, что намерен рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в мае. Готовность второго энергоблока оценивается в 80%. Ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планировали в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.