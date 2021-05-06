ЦБ зафиксировал в 2020 году ухудшение конкурентной среды на финрынке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России отмечает в 2020 году ухудшение конкурентной среды на финансовом рынке, что связано с усилением власти экосистем с более развитой технологической инфраструктурой на фоне повышенного спроса населения на дистанционные услуги, следует из годового отчета регулятора.

"В 2020 году, согласно расчетам показателей конкуренции, проведенным Банком России по основным продуктовым сегментам финансового рынка, состояние конкурентной среды в целом ухудшилось", - указано в документе.

Регулятор отмечает, что ухудшение показателей состояния конкуренции прежде всего связано с дальнейшим усилением рыночной власти двух крупнейших кредитных организаций в сегментах "Кредитование" и "Привлечение средств". Однако, по мнению ЦБ, данное ухудшение не носило критического характера, в том числе благодаря комплексу временных антикризисных мер.

Вместе с этим, на платежном рынке ЦБ отмечает в 2020 году сохранение тенденции на выравнивание долей трех олигополистов, что создает условия для усиления конкуренции в будущем. Но на уровне конкуренции между банками по-прежнему наблюдается выраженное доминирование одного лидера как в сфере платежей, так и сфере переводов по картам.