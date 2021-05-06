Эксперты раскритиковали планы властей ФРГ по сокращению выбросов углекислого газа

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Германские эксперты в сфере экономики и автомобильной индустрии критикуют планы властей страны по сокращению выбросов углекислого газа. Об этом сообщает в пятницу агентство DPA со ссылкой на руководителей Института экономических исследований Ifo и Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA).

"Я могу объяснить это только тем, что идет предвыборная кампания. Вместо того чтобы создавать некие стабильные условия, политики лишь стремятся к новой неопределенности", - сообщил глава Ifo Клеменс Фюст, комментируя планы властей ФРГ по сокращению выбросов углекислого газа. "Политика в области климата должна быть единой, по крайней мере, в Европе, но этого не произошло", - добавил он.

Для руководителя Объединения автомобильной промышленности ФРГ Хильдегард Мюллер, как сообщает агентство, остается непонятным, почему задачи в области климата в одночасье меняются в одной стране, ведь даже Федеральный конституционный суд Германии не требовал сокращать выбросы к 2030 году. Политики, по мнению Мюллер, с легкостью ставят перед экономикой все более высокие цели, но сами не выполняют собственных обещаний, как, например, при создании инфраструктуры для зарядки электромобилей.

5 мая издание Der Spiegel сообщило о том, что правительство ФРГ намерено сократить до 2030 года выбросы углекислого газа на 10 процентных пунктов по сравнению с ранее поставленной целью. По его информации, ранее власти рассчитывали, что к 2030 году выбросы будут сокращены на 55%, теперь же планируется уменьшение на 65%. Таким образом, Германия к 2040 году сможет сократить выбросы углекислого газа на 85-90%, а в 2045 году будет в состоянии достичь климатической нейтральности, что на пять лет быстрее прежней цели. В четверг наличие планов достичь климатической нейтральности уже к 2045 году подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

По оценке кабмина, это станет возможным, если после 2024 года будут ужесточены предельно допустимые объемы выбросов углекислого газа для ряда секторов экономики ФРГ.

В декабре 2019 года Еврокомиссия (ЕК) запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход ЕС к экономике с нулевыми углеродными выбросами планируется к 2050 году.