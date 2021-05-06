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Renault планирует расширить модельный ряд в России

Главный исполнительный директор компании Лука де Мео не уточнил, какие именно модели начнут продаваться в стране

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Группа Renault планирует расширить модельный ряд в России, сообщил на пресс-конференции автопроизводителя главный исполнительный директор компании Лука де Мео.

"Мы абсолютно точно будем расширяться [в России] с другим модельным рядом, нежели последние 10 лет", - сказал он. Де Мео не уточнил, какие именно модели начнут продаваться в России.

За последние несколько лет Renault значительно сократил присутствие бренда на российском рынке. Как следует из информации на российском сайте компании, для продажи сейчас доступны 10 моделей авто, в то время как, например, за рубежом их более 30.

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