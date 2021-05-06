Эксперт: запрет на вывоз гречихи из РФ позволит сдержать внутренние цены до сбора урожая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Запрет на вывоз гречихи из РФ позволит сдержать рост внутренних цен за месяц до сбора урожая. Такое мнение ТАСС высказал ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

Правительство РФ установило временный запрет на вывоз гречихи из РФ с 5 июня по 31 августа в целях обеспечения продовольственной безопасности.

"Введение запрета говорит о том, что в текущих условиях интересы потребителей "здесь и сейчас" поставлены выше интересов производителей. Запрет на вывоз призван, как говорят экономисты, "вбить клин" между внутренними и мировыми ценами в самый напряженный период - последние месяцы перед сбором нового урожая", - отметил он.

По словам Терновского, запрет на вывоз продукции - распространенная мировая практика контроля внутренних цен. Он отметил, что сейчас сложилась ситуация, когда доходы населения продолжают снижаться, в том числе под воздействием ограничений в период пандемии. С другой стороны давление оказывает рост мировых цен на продовольствие. "Злаки, к которым относится гречиха, являются одним из драйверов этого роста. Таким образом рост цен, который в условиях роста экономики и увеличения доходов населения прошел бы незамеченным, сейчас является объектом внимания и регулирования", - пояснил эксперт.

Директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель также отметил, что потребительские товары часто подвержены достаточно резкому повышению цен на фоне увеличения затрат на производство. При этом продовольствие демонстрирует плавное снижение цен при сопоставимом сокращении затрат. "В этой связи попытки ограничить резки рост цен на гречиху кажется вполне логичными. Поэтому введение правительством краткосрочных запретов на экспорт тех или иных товаров может рассматриваться в качестве допустимой экстренной меры для стабилизации внутренних цен. Кроме того, важно, что для дальнейшего повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильного уровня цен в России Минсельхозом уже анонсированы планы по расширению посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году", - отметил эксперт.