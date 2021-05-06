Минэнерго заявило, что сроки подключения участков к газу сократятся более чем в два раза

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минэнерго РФ разъяснило, как именно будет происходить бесплатное подключение домовладений к газовым сетям. Сроки газификации участков граждан при этом сократятся в два раза. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сказал замминистра энергетики Павел Сорокин.

В четверг правительство утвердило дорожную карту газификации российских регионов. Согласно документу, к 2030 году уровень газификации субъектов федерации вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане "получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами". Ранее в ежегодном послании парламенту президент России Владимир Путин поручил реализовать программу без привлечения средств граждан.

По словам Сорокина, теперь процесс подключения участков граждан будет выглядеть намного проще и доступнее. Это будет достигнуто за счет создания единого оператора газификации, который будет "непосредственно отвечать за подведение газа до забора". В большей части регионов эту функцию будет выполнять "Газпром".

Замминистра убежден, что отныне граждан будет тяжело ввести в заблуждение по поводу стоимости подключения, так как подведение газа до забора участка будет бесплатным. Кроме того, граждане смогут получить услугу в режиме одного окна, оставив заявку в газораспределительной организации или МФЦ.

"По нашим подсчетам все это снизит сроки подключения к газу более чем в два раза", - сказал он. Сорокин пояснил, что проведение газа по территории самого участка остается в зоне ответственности самих граждан.

Ранее Путин поручил правительству с участием "Газпрома" и властей регионов обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан в срок до 2023 года.