Минтранс США ввел режим региональной ЧС в связи с ситуацией с Colonial Pipeline

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов в связи с кибератакой в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline. Согласно распространенному в воскресенье заявлению, данные меры направлены на предотвращение сбоев в поставках нефтепродуктов.

"Региональные администраторы федерального управления безопасности автотранспортных средств заявляют о наличии чрезвычайной ситуации, что предполагает региональную декларацию о чрезвычайной ситуации, - отмечается в пресс-релизе ведомства. - Данная чрезвычайная ситуация вызвана непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети, что отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в затронутых штатах". В декларации говорится о необходимости "немедленной транспортировки" данных нефтепродуктов.

Режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

Согласно заявлению компании, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. По данным американских СМИ, в результате атаки преступники получили до 100 Гб данных. На фоне инцидента компания вынуждена была приостановить работу. По словам руководства, уже запущен процесс восстановления работ и возвращения к деятельности в штатном режиме.