Абрамченко сообщила, что урожай зерновых в России в 2021 году может составить 120 млн тонн

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Урожай зерновых в России в 2021 году может составить 120 млн тонн против 133 млн тонн в предыдущем году. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете "Аргументы и факты" сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Прогноз по зерновым на этот год - собрать не меньше 120 млн тонн. А дальше будем надеяться, что погода не подведет и аграрии, как всегда, не подкачают", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в этом году посевная кампания в России из-за поздней весны началась с задержкой. При этом она оценила состояние озимых культур как "неплохое".

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133 млн тонн, в том числе пшеницы 85,9 млн тонн.