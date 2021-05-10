Парламент Эстонии одобрил использование фонда восстановления экономики ЕС

ТАЛЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент) Эстонии одобрил законопроект об использовании фонда восстановления экономики ЕС. Как сообщила в понедельник пресс-служба парламента, за это решение проголосовали 63 члена 101-местного Рийгикогу, против - 19.

"Люди и предприятия нуждаются в быстрой дополнительной поддержке для восстановления от кризиса, вызванного COVID-19, - заявил премьер-министр Кая Каллас. - Фонд восстановления экономики ЕС предлагает для этого важную поддержку, а от ввода в использование средств фонда напрямую зависит то, насколько быстро мы выйдем из кризиса".

Законопроект об использовании фонда восстановления экономики был увязан в парламенте Эстонии с вотумом о доверии правительству. Это произошло после того, как оппозиционная Консервативная народная партия (КНП) попыталась заблокировать законопроект, внеся 765 поправок, в том числе не связанных с сутью закона. Благодаря вотуму законопроект удалось принять без учета этих поправок.

Прошлым летом лидеры стран ЕС приняли решение создать внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС объемом €750 млрд. Все средства для фонда восстановления будут привлечены Еврокомиссией в виде общих долговых обязательств ЕС с погашением до 2058 года. Из этих денег €390 млрд будут распределены между наиболее пострадавшими странами и регионами ЕС в виде грантов (безвозмездно) и €360 млрд - в виде льготных кредитов.