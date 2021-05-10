Байден заявил, что с начала его президентства в США было создано 1,5 млн рабочих мест

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Рекордные 1,5 млн новых рабочих мест были созданы в США с момента прихода к власти новой администрации 20 января. Такую статистику президент США Джо Байден привел в понедельник, выступая в Белом доме с речью, посвященной реализации мер по борьбе с экономическими последствиями пандемии.

"Как мы узнали в пятницу, в апреле экономика [США] создала 266 тыс. [новых] рабочих мест. В совокупности с момента нашего (новой администрации - прим. ТАСС) прихода мы создали более 1,5 млн рабочих мест в стране. Это больше, чем за первые 100 дней работы любого президента", - сказал американский лидер.

Он также отметил, что эксперты прогнозируют рекордные темпы экономического роста в США в скором времени. "В первом квартале [текущего года] рост экономики составил 6,4%, опережая рост, который мы наблюдаем у <...> наших друзей в еврозоне. Благодаря "Американскому плану спасения" (American Rescue Plan, программа мер по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями объемом $1,9 трлн - прим. ТАСС), как предсказывают аналитики, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать наиболее быстрый экономический рост за почти 40 лет. Мы идем в правильном направлении", - сказал Байден.

Министерство труда США на прошлой неделе сообщило, что количество рабочих мест в стране в апреле увеличилось на 266 тыс. При этом, как отмечала газета The Washington Post эксперты ожидали, что в прошлом месяце число рабочих мест в США возрастет примерно на 940 тыс. В марте данный показатель составил рекордные за последние семь месяцев 916 тыс.

В апреле прошлого года в условиях пандемии безработица в США была на уровне 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, в июле - 10,2%, в августе - 8,4%, а в сентябре - 7,9%. Только за май и июнь 2020 года в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что уровень безработицы в стране, как ожидается, вернется к показателям, наблюдавшимся до пандемии, в 2022 году.