Торги на Нью-Йоркской бирже завершились снижением основных индексов

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились, индекс электронной биржи Nasdaq упал более чем на 2,6% по итогам торговой сессии в понедельник.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 34,94 пункта (0,10%) и остановился на отметке 34 742,82 пункта. Индекс S&P 500 потерял 44,17 пункта (1,04%) и оказался на отметке 4 188,43 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 360,55 пункта (2,63%), до 13 359,08 пункта.

По мнению экспертов, после прошлого года, когда инвесторы вкладывались в акции технологических компаний из-за повышенного спроса в свете пандемии, рыночные предпочтения перемещаются в сторону акций финансовых и энергетических компаний, которые должны получить наибольший рост после полного открытия экономики. "Мы движемся к смене тренда, когда происходит рецессия, а потом начинается новый цикл. Так что совсем неудивительно, что двигатели рынка в последнем цикле сейчас его затормаживают", - приводит газета The Wall Street Journal слова Дженнифер Эллисон, руководящей компанией Bingham Osborn & Scarborough.

К 16:39 по времени Восточного побережья США (23:39 мск) цена поставок нефти марки WTI в июне снизилась на $0,03 (0,05%), до $64,86.