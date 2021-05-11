Госдума рассмотрит денонсацию налогового соглашения с Нидерландами и "цифровые песочницы"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос о денонсации Соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, а также множество других законопроектов, вносящих поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Основная часть этих законопроектов была инициирована правительством РФ.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, которые позволяют выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты. Принимая во внимание, что в переговорах с Королевством Нидерландов компромисса достигнуть не удалось, соглашение подлежит денонсации, указано в сопроводительных материалах к документу.

Кроме того, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о семи экспериментальных проектах, для реализации которых необходим правовой режим "цифровой песочницы". Поправки вносятся в закон "Об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций". Документ был инициирован правительством РФ. Законопроектом предусмотрены правовые нормы, положения которых применяются с особенностями, которые могут быть установлены программой ЭПР, по следующим направлениям разработки и апробации цифровых инноваций: медицинская деятельность, телекоммуникации, проектирование, производство и эксплуатация высокоавтоматизированных транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, предоставление транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания, а также продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом.

Также депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие приостановление на 2021 год норм в части распределения ряда субвенций бюджетам субъектов РФ, а также право кабмина вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований на субвенции региональным бюджетам. Законопроект подготовлен в целях определения дополнительных особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году. Для снижения напряженности на рынке труда, минимизации рисков циклической безработицы и недостатка создания новых рабочих мест в условиях неопределенности эпидемиологической ситуации в 2021 году необходимо обеспечить финансирование мероприятий по стимулированию работодателей к найму работников (выплата компенсаций работодателям), а также реализации программ обучения ищущих работу граждан с выплатой стипендии, указывают в кабмине.

Также среди включенных в повестку Госдумы законопроектов - правительственный проект о распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Согласно документу, плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей с объединением их в единой точке одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы РФ.

Также нижняя палата парламента может продлить до 31 декабря 2025 года освобождение от НДС рекламных и других услуг, связанных с проведением в РФ чемпионата мира Международной автомобильной федерации (FIA) "Формула-1".