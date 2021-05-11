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Южная Корея понизила уровень предупреждения о птичьем гриппе

В национальном министерстве сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития отметили, что перелетные птицы, которые являются основными разносчиками инфекции, вернулись в места обитания в северных регионах планеты

СЕУЛ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Республики Корея снизили уровень предупреждения о птичьем гриппе с максимального "красного" до минимального "синего" уровня. Об этом сообщило во вторник национальное министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития.

В ведомстве отметили, что перелетные птицы, которые являются основными разносчиками инфекции, вернулись в места обитания в северных регионах планеты. В результате с 30 марта в Южной Корее не было зарегистрировано новых случаев высокопатогенного птичьего гриппа среди диких птиц, а с 6 апреля - на птицефермах.

С ноября прошлого года, когда власти объявили высший уровень предупреждения, было зарегистрировано 109 случаев заболевания, связанных с фермерскими хозяйствами. В стране пришлось уничтожить около 30 млн голов домашней птицы, что привело к резкому росту цен на соответствующую продукцию.

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