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Старший вице-президент Сбербанка Бурико может войти в совет директоров Mail.ru Group

Годовое собрание акционеров Mail.ru Group запланировано на 11 июня

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Старший вице-президент и руководитель блока "Финансы" Сбербанка Александра Бурико включена в список кандидатов в совет директоров Mail.ru Group, следует из материалов к годовому собранию акционеров Mail.ru Group.

Также в списке кандидатов в совет директоров Mail.ru Group: соучредитель и председатель совета директоров Mail.ru Дмитрий Гришин, генеральный содиректор СП AliExpress Россия Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора Mail.ru Владимир Габриелян, генеральный директор АО "МФ Технологии" Ульяна Антонова и другие. Всего в списке восемь кандидатов.

Годовое собрание акционеров Mail.ru Group запланировано на 11 июня.

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