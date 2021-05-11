"Россети" оснастят подстанцию в Нижегородской области автоматизированным управлением

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. "Россети" проведут модернизацию подстанции "Нагорная" в Нижегородской области, в рамках которой она будет оборудована автоматизированными системами управления и коммерческого учета, следует из сообщения компании.

"Проект включает <…> оснащение [подстанции] современными микропроцессорными защитами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, охранного видеонаблюдения, цифровой связью", - отметили в компании.

Наряду с этим, на подстанции будет построен новый пункт управления, а также заменены два автотрансформатора по 200 МВА каждый. Общая стоимость работ составит около 3,7 млрд рублей.

"Реконструкция повысит надежность снабжения всех потребителей. Компания "Россети ФСК ЕЭС" фактически построит новый энергообъект. Большая часть оборудования будет размещена в закрытых помещениях, что позволит уменьшить влияние климатических факторов", - добавили в "Россетях".