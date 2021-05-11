Более 500 тыс. компаний зарегистрировались в системе маркировки "Честный знак"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Более 500 тыс. компаний прошли регистрацию в системе маркировки товаров "Честный знак", более 120 тыс. из них зарегистрировались с начала 2021 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Мы отмечаем значительный рост регистраций компаний в системе "Честный знак". В настоящий момент к маркировке присоединились более 500 тыс. компаний, при этом с 1 января текущего года количество предприятий выросло более чем на 120 тыс. Больше всего компаний работают с продукцией легкой промышленности - свыше 136 тыс. На втором месте - категория "Табак" со 122 тыс. предприятий. Замыкают тройку представители фармацевтической отрасли, их более 87 тыс.", - отмечает заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Приложение "Честный знак" используется покупателями для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать, в том числе, для восстановления истории покупки при возврате товара.

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Проверить легальность товаров потребители могут с помощью приложения "Честный знак" при сканировании кода маркировки. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.