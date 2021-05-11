Чернышенко возглавил оргкомитет международной олимпиады по финансовой безопасности

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению международной олимпиады по финансовой безопасности. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Возглавил оргкомитет олимпиады вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также в состав вошли глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и другие.

За организационно-техническое обеспечение деятельности комитета будет отвечать Минобрнауки. Содействие в проведение олимпиады будут также оказывать Минпросвещения, МИД РФ и Росфинмониторинг. Расходы будут осуществляться в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год Минобрнауки.

Отборочные этапы международной олимпиады по финансовой безопасности стартовали в марте и продлятся до июня 2021 года. В ней принимают участие студенты вузов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также российские школьники 8-10 классов. Итоговый этап олимпиады пройдет с 3 по 9 октября 2021 года на федеральной территории "Сириус".