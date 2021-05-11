В России открылся прием заявок на премию "Импульс добра" за вклад в развитие соцбизнеса

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фонд "Наше будущее" начал прием заявок на всероссийскую премию "Импульс добра", вручаемую за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе фонда.

"Заявки принимаются до 1 июля 2021 года. Призовой фонд премии в этом году - 2,48 млн рублей", - говорится в сообщении. Подать заявку можно онлайн по ссылке.

Всего определено семь номинаций. Церемония награждения лауреатов премии состоится 7 октября 2021 года в Lotte Hotel Moscow.

Ежегодная премия "Импульс добра", учрежденная Фондом региональных социальных программ "Наше будущее", присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательным учреждениям. Лауреатов премии определяет общественный совет фонда "Наше будущее", в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем общественного совета является учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

"В этом году премия отмечает свое 10-летие. За предыдущие годы к нам поступило 1843 заявки из 81 региона России, а лауреатами стали 89 человек", - рассказала директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева, слова которой приводятся в сообщении. Среди лауреатов премии прошлых лет - заслуженные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, социальные предприниматели Роман Аранин и Антон Кучумов, Первый канал и ТАСС.