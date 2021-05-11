Предприниматели с заблокированных ростовских рынков смогут получить льготный заем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /ТАСС/. Предприниматели, работавшие на рынках в Аксайском районе Ростовской области, которые были заблокированы сотрудниками правоохранительных органов, смогут получить льготный заем под 4,5% годовых. Об этом во вторник сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки.

"Аксайские предприниматели для решения своих финансовых затруднений в связи со сложившейся ситуацией, в том числе для погашения банковских кредитов, закупки товаров, уплаты налогов, могут воспользоваться льготным микрофинансовым займом "Рестарт" до 5 млн рублей со ставкой 4,5% годовых. Для его оформления потребуется упрощенный, минимальный пакет документов, а рассмотрение заявки займет всего один день", - говорится в сообщении. В управлении информполитики уточнили, что меры поддержки разработали специалисты центра "Мой бизнес".

Отмечается, что региональные институты поддержки бизнеса оказывают консультационную поддержку предпринимателям. Специалисты дежурят на рынках "Атлант" и "Алмаз" и "Овощной".

Число пострадавших

Ранее во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза сообщил, что из-за закрытия рынков пострадали около 5 тыс. предпринимателей. "Нужно срочно сесть за стол переговоров и отстоять 4 тыс. добросовестных предпринимателей, а всего почти 10 тыс. занятых, кто пострадал из-за закрытия рынков в Аксайском районе", - сказал Дереза, слова которого привела ТАСС пресс-служба бизнес-омбудсмена РФ.

По информации пресс-службы губернатора Ростовской области, имеющейся в распоряжении ТАСС, с начала работы антикризисных групп, направленных на помощь предпринимателям с заблокированных рынков Аксайского района, власти проконсультировали около 4 тыс. предпринимателей. Для некоторых торговцев также была развернута альтернативная площадка на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону, где были размещены более 1 тыс. автомобилей продавцов овощей и фруктов. До 10 мая власти не взимали арендную плату с них.

Как сообщали в пресс-службе АО "Региональная корпорация развития", "Донская торговая компания", их дочерняя структура, на 11 месяцев арендовала участок земли старого аэропорта, где будут работать предприниматели. Ранее директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова сообщала ТАСС, что власти рассматривают возможность возобновления торговли легальных бизнесменов на их прежних местах в Аксайском районе, также говорилось о возможном начале создания нового оптового рынка в регионе вместо закрытых торговых площадок.

О предпринимателях в регионе

Дереза рассказал, что сегодня малый и средний бизнес Ростовской области представляют 168 тыс. индивидуальных предпринимателей и предприятий, где занято свыше 626 тыс. человек (в том числе 35 тыс. самозанятых). Почти треть компаний - 56 тыс. - относятся к наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.