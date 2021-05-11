Правительство утвердило правила уничтожения контрафактной винодельческой продукции

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила уничтожения фальсифицированной и контрафактной винодельческой продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Утвердить прилагаемые правила уничтожения - изъятых фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. Согласно документу, изъятая винодельческая продукция подлежит уничтожению по решению суда. Учет изъятой винодельческой продукции осуществляет Россельхознадзор.

Владелец изъятой винодельческой продукции по решению суда уничтожает ее самостоятельно или с привлечением специализированной организации, информация о которой размещена на официальном сайте Россельхознадзора. В течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу владелец изъятой винодельческой продукции в целях учета уничтоженной изъятой винодельческой продукции уведомляет в письменной форме уполномоченный орган посредством почтового отправления или в электронном виде о времени и месте ее уничтожения.

В отношении изъятой винодельческой продукции, владелец которой не установлен, уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня выявления такой продукции обращается в суд с заявлением о ее уничтожении. Расходы, связанные с уничтожением изъятой винодельческой продукции, возмещаются ее владельцем. В случае, если владелец изъятой винодельческой продукции не установлен, расходы, связанные с ее уничтожением, осуществляются за счет бюджетных средств, предоставляемых Россельхознадзору.