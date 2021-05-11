Доход главы Нижегородской области сократился почти на 700 тыс. рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2020 год составил почти 4,2 млн рублей, что на 685 тыс. рублей меньше по сравнению с 2019 годом, следует из декларации, опубликованной на сайте главы и правительства региона во вторник.

Согласно декларации, Никитин за год заработал 4 млн 183 тыс. 769 рублей. В прошлом году его доход составил 4 млн 869 тыс. 246 рублей. В собственности у губернатора находится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров, жилой дом 171,9 кв. метра и квартира 143,7 кв. метра.

В пользовании у главы региона находится дача площадью 801,7 кв. метра. Также Никитин владеет автомобилем ВАЗ-21011, мотоциклом Ява, легковыми машинами ГАЗ-22177 и ГАЗ-3102, а также прицепом.

Супруга Никитина заработала 2 млн 532 тыс. 37 рублей, что меньше прошлого года на 706 тыс. рублей. Она имеет в собственности три квартиры, а также два места под автомобили и машину BMW X3. В пользовании у нее находится дача площадью 801,7 кв. метра.

В пользовании у двух несовершеннолетних детей губернатора дача 801,7 кв. метра.