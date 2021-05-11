Мишустин 12 мая выступит в Госдуме с ежегодным отчетом кабмина

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2020 году, после чего по традиции ответит на вопросы депутатов.

Как сообщила пресс-служба кабмина РФ, "в отчете председатель правительства коснется наиболее важных вопросов социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения, реализации национальных проектов и достижения национальных целей развития до 2030 года".

"Среди основных тем - борьба с новой коронавирусной инфекцией, эффективность поддержки граждан и бизнеса в пандемию, восстановление рынка труда, развитие здравоохранения, науки и образования, новые форматы предоставления социальных услуг, перезагрузка системы государственного управления", - указали в кабмине.

Кроме того, Мишустин затронет такие направления, как перспективы цифровой трансформации и технологического развития, стимулирование импортозамещения, поддержка регионов и сельских территорий, вопросы экологии и внутреннего туризма.

В заседании Госдумы примут участие члены правительства, в том числе вице-премьеры. Госдума в среду в связи с отчетом начнет свое заседание в 10:00 мск. Согласно обычному графику, пленарные заседания думы начинаются в 12:00 мск.

Как сообщил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин, Мишустин после выступления в Госдуме с отчетом встретится с руководителями фракций. По его словам, фракциям "есть, о чем поговорить" с премьером, у Госдумы есть ряд предложений, по которым Мишустин может выразить свою позицию.

Откровенный разговор

Как отметил накануне глава кабмина, предстоящий отчет является возможностью откровенно обсудить с депутатами все, что было сделано в период острой борьбы с коронавирусом. "Завтра в Государственной думе состоится ежегодный отчет правительства Российской Федерации. Это для нас не только конституционная обязанность, но и хорошая возможность откровенного, открытого разговора с депутатами", - сказал он во вторник, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

По его словам, планируется обсудить приоритеты в работе кабмина, в том числе вопросы, связанные с законотворчеством. Мишустин добавил, что "предстоит достаточно непростой, но откровенный разговор обо всем, что было сделано в прошлом году, в том числе и в период острой борьбы с распространением коронавирусной инфекции".

Глава кабмина указал, что в ходе отчета будет обсуждаться работа над поручениями президента по итогам апрельского послания Федеральному собранию. Среди других тем Мишустин назвал вопросы поддержки семей с детьми, инфраструктурные проекты, национальные проекты. Премьер также призвал коллег по правительству быть готовыми отвечать на вопросы депутатов во время предстоящего отчета.

Перенос отчета

Традиционный отчет перед парламентариями изначально был запланирован на 21 апреля. Однако после того, как Кремль сообщил о том, глава государства Владимир Путин в этот день обратиться с посланием к Федеральному собранию, кабмин попросил Госдуму перенести дату отчета на более поздний срок. Парламентарии предложили провести мероприятие 12 мая. Спикер думы Володин объяснял выбор даты тем, что к этому сроку "депутаты вернутся из своих избирательных округов".

В феврале Мишустин и Володин договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету. Причем на первом этапе такие консультации включали встречи с комитетами Госдумы. Позднее, в апреле, сам председатель правительства и вице-премьеры провели очные встречи с правителями всех думских фракций. В кабмине отмечали, что "в таком формате подготовка к отчету проходит впервые - это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов".

Накануне Володин сообщил журналистам, что "в преддверии отчета прошли консультации профильных комитетов с профильными министерствами, заместители председателя правительства встречались с фракциями". Он также напомнил, что главы фракций встречались с председателем правительства. "Одним словом, мы к завтрашнему разговору подготовились", - отметил Володин.

Свой первый отчет о результатах работы правительства Мишустин в качестве главы кабинета министров представлял в Госдуме 22 июля 2020 года. Тогда основной задачей правительства он назвал возвращение к росту экономики и доходов граждан для достижения национальных целей развития.

При этом в прошлом году мероприятие тоже переносилось - в связи с пандемией коронавируса. Изначально оно планировалось на 15 апреля 2020 года, однако из-за эпидемиологической обстановки состоялось только 22 июля.

Конституционная норма, обязывающая правительство РФ ежегодно отчитываться в нижней палате парламента о своей работе, была принята в 2008 году, первый такой отчет состоялся 6 апреля 2009 года. С тех пор до 2012 года включительно в апреле с докладами в Госдуме выступал Владимир Путин, занимавший в тот период пост премьера, в 2013-2019 гг. - Дмитрий Медведев.