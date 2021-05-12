Доходы губернатора Чукотки в 2020 году уменьшились на 1,4 млн рублей

ТАСС, 12 мая. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. Согласно документу, доходы главы региона уменьшились по сравнению с прошлым отчетным периодом на 1,4 млн рублей, до 6,4 млн рублей, а список имущества пополнился новой квартирой, следует из опубликованных данных.

В 2020 году Роман Копин задекларировал годовой доход в размере 6,4 млн рублей. Для сравнения, доход Копина в 2019 году составил 7,8 млн рублей. Доходы супруги губернатора, по сравнению с прошлым отчетным периодом, выросли почти на полтора миллиона и составили 4,4 млн рублей.

В ее собственности, как и в 2019 году, земельный участок, дом, квартира, а также автомобиль Audi Q5, в 2020 году приобретены два нежилых помещения и машиноместо. Сам же глава в 2020 году приобрел квартиру площадью 49,3 кв. м.