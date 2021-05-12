Австралийская Qantas отложила возобновление международных перевозок до декабря 2021 года

СИДНЕЙ, 12 мая. /ТАСС/. Крупнейший австралийский авиаперевозчик Qantas отложил запланированное на октябрь возобновление международных полетов на два месяца из-за задержек в реализации национальной программы вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании, обнародованном в среду.

"Мы по-прежнему настроены оптимистично и уверены в том, что границы начнут открываться по мере завершения национальных программ вакцинации. Хотя сложно предсказать, когда это случится, и какие страны будут в числе первых, мы планируем [начать международные полеты] в конце декабря или вновь пересмотреть эти сроки с учетом обстоятельств", - указано в заявлении Qantas.

В пресс-службе авиаперевозчика ТАСС рассказали, что в настоящий момент сотрудники департамента по работе с клиентами Qantas "напрямую работают со всеми, кто забронировал билеты на международные рейсы компании на период с 31 октября по 19 декабря 2021 года, но число таких клиентов не велико". "Международные рейсы между Австралией и Новой Зеландией будут выполняться в прежнем режиме", - подчеркнули в пресс-службе.

В компании отметили, что перенос сроков запуска международных полетов связан, прежде всего, с изменением графика прививочной кампании, начатой правительством Австралии в феврале текущего года. Изначально планировалось, что вакцинация как минимум 80% 25-миллионного населения страны будет завершена к концу октября 2021 года, однако позднее власти пересмотрели решение о сроках проведения прививочной кампании из-за срыва поставок вакцин из-за границы и сообщений о тяжелых побочных эффектах вакцины компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что австралийская Qantas намерена начать международные авиаперевозки по большинству направлений с 31 октября 2021 года. В рамках подготовки к этому авиакомпания начала тестировать приложение CommonPass digital health, позволяющее отслеживать результаты тестирования на коронавирус и данные о прививках пассажиров, а также анонсировала его интеграцию в существующее клиентское приложение авиакомпании.

Эпидемическая ситуация в Австралии считает благополучной, однако границы страны остаются закрытыми с 24 марта 2020 года. За последние сутки в стране были подтверждены семь случаев заражения коронавирусом, и все они считаются завозными. Общее число инфицированных составило 29 939, умерли 910 пациентов. C 20 февраля в стране началась массовая иммунизация населения против коронавируса. К настоящему моменту прививку сделали более 2,7 млн человек.