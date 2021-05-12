Выручка Toyota Motor в 2020 финансовом году выросла на 10%

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль ведущего японского автомобильного концерна Toyota Motor по итогам 2020 финансового года (апрель 2020 - март 2021 года) выросла на 10,3%, до 2,25 трлн иен ($20,6 млрд). Об этом говорится в опубликованном в среду финансовом отчете компании.

Операционная прибыль корпорации за тот же период снизилась на 8,4%, до 2,2 трлн иен ($20,2 млрд). Рост прибыли был зафиксирован на фоне восстановления продаж после начала пандемии коронавируса в прошлом году. Toyota Motor также прогнозирует рост прибыли на уровне 2,4%, до 2,3 трлн иен ($21,1 млрд) в текущем финансовом году, который завершится в марте 2022 года.

Японский автоконцерн в 2020 году реализовал по всему миру более 9,53 млн автомобилей, став лидером по этому показателю среди других компаний и впервые за пять лет обогнав своего главного конкурента немецкий концерн Volkswagen.

Toyota Motor, несмотря на негативное влияние пандемии и приостановку работы заводов, к концу года нарастила производство до рекордного уровня за всю историю компании. Главным образом это произошло благодаря увеличению спроса в Китае, который быстрее других стран восстанавливается после сложностей, вызванных пандемией.

Продажи Toyota в Европе пострадали меньше всего по сравнению с другими регионами мира. Всего в европейских странах японский концерн реализовал около 960 тыс. авто, что на 8,5% меньше, чем в 2019 году. Продажи в России снизились на 10,5%, до 113 915 автомобилей.