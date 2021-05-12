Регулятор США распространил на 12 штатов отмену некоторых требований к топливу

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) приостановило во вторник вечером действие ряда экологических нормативов в отношении топлива в 12 штатах и в столичном округе Колумбия, где возникли перебои с поставками горючего, вызванные недавней кибератакой на крупнейшую в стране трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Цель приостановки действия нормативов, как сообщило агентство Reuters, - максимальное упрощение процедуры поставки топлива для ослабления последствий его дефицита в этих штатах.

Ранее EPA приняло указанные меры в отношении трех штатов и столичного округа, определив срок приостановки действия нормативов до 18 мая. Затем количество штатов, подпадающих под это распоряжение, было увеличено до 12, а срок его действия продлен до 31 мая.

Во вторник министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила на брифинге в Белом доме, что руководство Colonial Pipeline к вечеру среды примет решение о полном восстановлении операций после кибератаки. Она отметила, что для полного восстановления подачи топлива потребуется несколько дней. "Но даже после того, как это решение будет принято, потребуется несколько дней, чтобы нарастить [объемы] деятельности. Этот трубопровод никогда раньше не отключался", - заявила министр.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания вынуждена была временно приостановить свою работу.