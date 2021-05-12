Стоимость билетов на электрички Казанского направления снизили до 2 июля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Стоимость поездки на Казанском направлении железной дороги в Москве снизили до 2 июля. Теперь с 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала билет будет стоить как до станции Выхино, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы снижаем стоимость поездки на Казанском направлении железной дороги. С 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала билет будет стоить как до станции Выхино. С этих же станций можно пересесть на метро. Это пилотный проект, он продлится до 2 июля", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято для того, чтобы еще больше разгрузить станцию метро Выхино, а также открыть новые удобные маршруты.

"Многие доезжают до Выхино, потому что эта станция - ближайшая пересадочная, но теперь до центра вы можете проехать также комфортно на электричке. Скидка будет работать для разового билета в Москву, билета "туда-обратно" и абонемента "Ежедневно" на 10 дней, "На количество поездок" и [абонемента] "Выходного дня", - отмечается в сообщении.