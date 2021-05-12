Минцифры и ФРИИ запустили программу акселерации для российских техкомпаний

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минцифры совместно с Фондом развития интернет инициатив (ФРИИ) запустили программу акселерации для российских технологических компаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Минцифры России совместно с ФРИИ запускает программу акселерации для российских технологических компаний. К участию приглашаются разработчики решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: рекомендательных, игровых, видео, аудио сервисов, мессенджеров и других продуктов", - сообщили в пресс-службе.

Прием заявок на участие проходит на сайте ФРИИ и продлится до 10 июня 2021 года, старт самой программы намечен на 22 июля.

"Мы рассчитываем, что акселератор станет трамплином для развития российских IT-стартапов. Минцифры полностью субсидирует программу - предприниматели, прошедшие конкурсный отбор, смогут принять в ней участие безвозмездно. При этом интеллектуальные права на продукты останутся у разработчиков. Планируется, что до 2024 года выпускниками программы станут более 400 компаний", - цитирует пресс-служба слова замглавы Минцифры Максима Паршина.

Задача акселератора - развить компетенции технологических предпринимателей, масштабировать проекты от первых продаж до кратного увеличения выручки и повысить их инвестиционную привлекательность. Программа состоит из нескольких тематических блоков: создание продукта, маркетинг, организация продаж, экономика, управление командой, навыки презентации. Наставники и эксперты в течение нескольких месяцев будут работать с предпринимателями в форматах ежедневных тренингов, мастер-классов и индивидуальных консультаций.

В новость была внесена правка (10:42 мск) - исправление даты окончания приема заявок в связи с изменением данных пресс-службой Минцифры, правильно - до 10 июня.