Мишустин заявил, что Россия входит в шестерку ведущих биотехнологических держав мира

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия входит в шестерку ведущих биотехнологических держав в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с отчетом в Госдуме.

"Сегодня наша страна - одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран мира", - сказал председатель правительства.

Он напомнил, что российские специалисты уже зарегистрировали четыре вакцины от коронавируса, подчеркнув, что "этого удалось достичь благодаря совместным усилиям науки, промышленности и государства". "Каждая из отечественных вакцин безопасна и эффективна", - указал глава кабинета министров.

"Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован уже в 65 государствах, спрос на этот препарат огромный", - констатировал Мишустин. По его словам, Россия помогает наладить производство этой вакцины за рубежом и экспортирует ее в 34 страны мира. "Но в приоритете, конечно, наши граждане", - заверил премьер-министр.