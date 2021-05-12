СМИ: экопарк в городе Санья на Хайнане повысил урожайность риса до 15 тонн с 1 га

ХАЙКОУ /Китай/, 12 мая. /ТАСС/. Государственный парк рисовых плантаций в городе Санья на южном побережье китайской провинции Хайнань использовал высокоэффективный сорт риса и в минувшем сезоне смог повысить урожайность примерно на 1,5 тонн, до 15 тонн с 1 га. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, поначалу целевой показатель составлял 13,5 тонны с 1 га. "Урожайность гибридного риса за два сезона в текущем году должна составить 22,5 тонны с 1 га - для нашего региона это был бы рекорд", - подчеркнул заместитель директора НИИ сельского хозяйства провинции Хайнань Цао Бин.

Как он уточнил, администрация острова стремится выполнить задачу, поставленную "отцом китайского гибридного риса" Юань Лунпином. Первоначально команда ученых КНР, состоящая из ведущих специалистов страны в области растениеводства, планировала получить по 13,5 тонны риса с 1 га весной (апрель - май) и по девять тонн осенью (октябрь).

"Для того чтобы добиться поставленной задачи, мы на экспериментальной основе высадили особый сорт Chaoyou-1000 и применили передовые технологии", - рассказал член Китайской академии наук Се Хуань. По словам его коллег, эта разновидность риса хорошо прижилась в Санья и "демонстрирует постоянный рост урожайности".

90-летний Юань Лунпин занимается изучением вопросов, связанных с выведением новых высокоэффективных сортов риса, с середины прошлого века. Работа ученого принесла превосходные результаты - созданные им гибридные виды обеспечивают пропитание миллионов людей по всему миру.

Парк рисовых плантаций был создан в 2016 году и представляет собой туристическую зону площадью 512 га, он расположен в предместьях Санья примерно в 28 км к северо-востоку от урбанизированных районов города. Инвестиции в проект составили 2,64 млрд юаней (более $410 млн по текущему курсу). Помимо рисовых полей, на этой территории находятся обширные цветочные луга, селекционная база тропического растениеводства, научно-образовательная зона с динозаврами, горячие источники, музей и художественная галерея. Экспериментальная площадка Юань Лунпина считается одним из ключевых объектов комплекса.